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AA Yönetim Kurulu'ndan New York Başkonsolosluğuna ziyaret

NEW Birleşmiş Milletlerde (BM) bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "İstanbul Photo Award 2019" uluslararası fotoğraf yarışması sergisinin açılışı için New York'ta bulunan Anadolu Ajansı (AA) heyeti, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ı ziyaret etti.

13.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:06AA Yönetim Kurulu'ndan New York Başkonsolosluğuna ziyaret
NEW Birleşmiş Milletlerde (BM) bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek " Photo Award 2019" uluslararası fotoğraf yarışması sergisinin açılışı için New York'ta bulunan Anadolu Ajansı (AA) heyeti, 'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ı ziyaret etti.
AA Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini ve Bahadır Saraçgil ile AA Hukuk İşleri Müdürü avukat Şerife Gül Arıman'ın katıldığı ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkonsolosluk makamında gerçekleşen görüşmede, Başkonsolos Aktaş, 17-27 Aralık'ta BM Genel Merkezinde açılışı yapılacak fotoğraf sergisi hazırlıkları hakkında bilgi alırken, konsolosluğun görev alanındaki Türk Amerikan toplumuna yönelik çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı.
Aktaş, Amerika'daki Türk toplumundaki insan kaynağının ve tecrübesinin Türkiye'ye aktarımının önemine dikkati çekerek, "Amerika'daki Türk toplumuna ulaşmak ve milli meseleler üzerine doğru yönlendirme yapmak için AA'ya da büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.
- "AA, atıfta bulunulan bir kaynak haline geldi"
Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, AA çalışanları adına AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın selamlarını iletti.
Köklü bir kurumsal hafızası bulunan AA'nın milli meselelerde herkesin güvendiği bir kaynak haline geldiğini vurgulayan Pirtini, "Yapılan araştırma ve haberlerde AA, atıfta bulunulan bir kaynak haline geldi. Ben Barış Pınarı Harekatı sırasında Akçakale'de bulundum, harekat kapsamında o kadar büyük dezenformasyon yapıldı ki, bunu kıran tek kurum neredeyse AA oldu." diye konuştu.
Yönetim Kurulu Üyesi Saraçgil de AA'nın uluslararası alandaki haber çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Türkiye'ye yönelik dezenformasyonun arttığı özellikle şu dönemde, yapacak daha çok işimiz var. Bu konuda yılmadan çalışıyoruz." dedi.
Ziyarette, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik son günlerdeki sıcak gelişmeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

New York, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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