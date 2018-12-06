Aaıtf, Şubat Ayında Shenzhen'de Düzenlenecek

06 Aralık 2018 Perşembe 10:12



06 Aralık 2018 Perşembe 10:12

Otomotiv Satış Sonrası Sanayi ve Tuning Fuarı-Özel Global Satış Sonrası Otomotiv Ticaret Platformu (AIAITF), 27 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Shenzhen Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Otomotiv Satış Sonrası Sanayi ve Tuning Fuarı-Özel Global Satış Sonrası Otomotiv Ticaret Platformu (AIAITF), 27 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Shenzhen Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada; 3 günlük fuar süresince 100 binden fazla ziyaretçinin, 3 bin marka, 18 bin yeni ürün ve ileri teknolojiye sahip 30 otomotiv sanayi faaliyetiyle bir araya geleceği belirtildi. Fuarın, satış sonrası otomotiv pazarı trendlerindeki hızlı gelişimi temsil ettiği, orijinal ürün üreticisi (OEM), satış sonrası, yabancı pazar ve yükselen kanalları içerecek şekilde çok sayıda kategoriyi barındırdığı aktarıldı.AAITF 2019 kapsamında ticari ağ ve yeni iş geliştirmeye yönelik çok sayıda endüstriyel konferansın, seminerin ve forumların gerçekleştirileceği kaydedildi. Fuarın en güncel satış sonrası pazar ürünlerini sergileyeceği ifade edildi. - İSTANBUL