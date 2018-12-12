Aalen Heyeti Çocukların Yüzünü Güldürdü

Geçtiğimiz yıllarda kardeş şehir Aalen'de öğrenim gören öğrencilerin bağışları ile Hatay'ın Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde ülkemize sığınan mağdur mültecilerinin eğitimi için açılan eğitim merkezlerinde ziyarette bulunan Aalen heyetinden Claus Schmied, Aalen Belediye Başkanı Thilo Rentschler adına Suriyeli öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Birtakım görüşmeler için Hatay'a gelen Alman heyeti, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a da nezaket ziyaretinde bulunarak birlikte hayata geçirdikleri eğitim merkezleri ile ilgili fikir alışverişlerinde de bulundu.