Aalen Heyetinden Vali Doğan'a Ziyaret

Antakya
ilçesinin kardeş şehri olan, Almanya
'nın Aalen kentinin belediye temsilcisi Claus Schmiedel ve beraberindeki heyet, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı makamında ziyaret eti.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Doğan
, ziyarette 1995 yılından bu yana kardeş şehir olduğu Aalen kenti heyetini üç semavi dinin ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, hoşgörünün dünyada yaşatıldığı önemli merkezlerinden biri olan Hatay'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Schmiedel ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür ederek, Vali Doğan'ı tanımaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Aalen heyetinin ziyaretine Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim
Matkap da eşlik etti.
Almanya,Rahmi Doğan,Hatay,Nezih Doğan
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:16