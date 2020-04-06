Aamir Khan Severler İçin İzlenecek En İyi Filmleri

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Sadece Amerikan filmleri değil, Hint filmlerinin de oldukça popüler olduğu son yıllarda, bu filmler arasında sıyrılıp gelen ve baş rolünde Aamir Khan'ın yer aldığı bu filmler, dünya genelinde en çok izlenen filmler arasında bulunuyor. Türkçe dublajlı olarak bazı filmler yayınlanıyor olsa da, Hint filmlerinin keyfi tam olarak alt yazılı olarak çıkıyor bunu en başta söyleyelim.

Ülken İçin Mücadele Et ; Dangal (2016)

Hindistan 'da ilk defa bir kadın sporcu altın madalya alabilecek mi? Gerçek bir hikayeden alınan Dangal, Hintçe'de kum üzerinde yapılan güreş anlamına geliyor. Eski bir güreşçinin, erkek çocuğu olmadığı için kız çocuklarını güreşçi olarak yetiştirmeye başlaması ile başlıyor film. Hint filmleri genel olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. Tam olarak Dangal'da bunu görebiliyorsunuz. İlk bölümünde çocuklarını yetiştirmesi ele alınırken, ikinci bölümde ise çocukları ile arasında olan sorunlar ve altın madalya kazanmak için mücadele anlatılıyor.

Yarış Atı Gibi Yetişen Öğrenciler ; 3 Ahmak (2009)

Aamir Khan'ın Türkiye'de çok sevilmesinin ana nedeni 3 Ahmak yani 3 İdiots filmidir. Tabii ki öncesinde yaptığı filmler olsa da, hayatımıza bu film ile giriyor ve çokta iyi yapıyor. Şüphesiz ki dünya için de bu film ile birlikte Aamir Khan'ın tanındığını söylemek yanlış olmayacaktır. Peki film neden bu kadar önemli? Bu filmi özel kılan neydi? Evet bu filmde herkes kendini bulacak. Tabii ki Hindistan'da ki eğitim sistemini görüyor olsak da, aynı durumunun bizde olduğu da kaçınılmaz bir gerçektir. Sadece gençlerin değil, tüm ebeveynlerin izlemesi gereken filmler arasında yer alıyor.

Uzaylı Hindistan'a Gelirse Ne Olur? PK (2014)

Kesinlikle çok komik hikayeleri de beraberinde getirir. İsmini bilmiyoruz ama Hintçe sarhoş anlamına gelen PK ismini alıyor uzaylı kardeşimiz. Dünyaya çıplak bir şekilde indikten sonra ne yapacağını bilmeden gezinirken, uzay mekiği ile iletişim kuracağı tek aracı da çaldırıyor. Ve sonra gelsin patırtı, kütürtü ve dolu dolu eğlenceli zamanlar. Sürekli eğlenceden bahsediyoruz ve evet film çok komik ama komikliklerin yanında bize çok önemli mesajlar veriyor. Yani güldürürken düşündürüyor ve insan olmanın daha önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Hd film izle keyfi ile bu filmi izleyerek, Hindistan'ın bir çok farklı yüzünden ziyade, dinlerin farklılıklarını da görebilirsiniz.

Hiç Bir Çocuk Dışlanamaz ; Her Çocuk Özeldir (2007)

Disleksi yani öğrenme bozukluğu olan kişiler, daha zor öğreniyor olsa da, sayısal hafızaları daha güçlüdür. Öyle ki bir çok farklı yeteneğe sahip olan bu çocuklar, öğrenme süreçlerinde oldukça fazla zorluk çeker ve bu zorluklar nedeni ile toplumdan dışlanırlar. Doğru olan disleksi olan bir bireyin dışlanması mı? Yoksa onu topluma kazandırmak mı? İşte Her Çocuk Özeldir filmi sayesinde tam olarak bunu öğrenecek ve çocukların ne kadar önemli olduğunu ve doğru eğitilmesi durumunda ne olacağını görmüş olacaksınız. Ülkemizde bir çok öğretmen tarafından okullarda dahi öğrencilere gösterilen bu filmi, sizde izleyerek film izle keyfini anlamlı bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Geçmişimizi Unutuyor Muyuz? Onu Sarıya Boya (2006)

Orijinal adı ile Rang De Basanti filmi, Türkçeye Onu Sarıya Boya ya da Baharın Rengi olarak çevriliyor. Gene baş rollerinde Aamir Khan yer alıyor. Ancak kahramanlarımız bir değil, birden fazla kişiden oluşuyor. Ve her kahramanın farklı bir karakteri var ama tüm bu farklılıklara karşın, sıkı bir arkadaşlık grubuna sahipler. Hindistan'da geçim sıkıntısı olmayan gençlerin, kendilerini, geçmişlerini ve toplumun ne kadar birbirine karşı yabancılaştığını anlatıyor film bizlere. Bazı filmler bol aksiyon sahneleri ile doluyken, bu filmde sadece gençlerin yaşadıklarını görecek ve kendinizi onların yerine koyacaksınız.

Lagaan: Once Upon a Time in India (2001)

Son olarak efsanevi bir film olan Bir Zamanlar Hindistan'dan bahsedelim. İngiliz asilzadelere karşı, bir avuç köylü, cahil ve aç Hindistanlının vergiden kurtulmak için verecekleri mücadeleyi anlatıyor. Gene her şey Aamir Khan'ın başının altından çıkarak, sadece kendi köyünü değil, civarda ki tüm köylerin, kasabaların ve şehirlerin de etkilenmesine neden oluyor. Çünkü İngilizlerin ata sporu olan kriket oyununda, hiç kriket oynamayı bilmeyen Hintlilerin İngilizleri yenmesi gerekiyor. Hintliler yenerse her şey çok güzel. Ama ya İngilizler yenerse?