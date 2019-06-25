25.06.2019 19:40
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Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden geçirildi

Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, sağlık kontrolünden geçirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 'un yeni transferi Aaron Appindangoye, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aaron Appindangoye'ye İstanbul 'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık taraması yapıldı.
Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen stoper Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA
İstanbul , Sivasspor , Spor

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