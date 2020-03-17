Aaron Ramsey'in Juventus Formasıyla En İyi Anları
Juventus'un 2019-20 yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Galler'li orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Juventus formasıyla geçirdiği ilk sezondaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Juventus 'un 2019-20 yaz transfer sezonunda Arsenal 'den transfer ettiği Galler 'li orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Juventus formasıyla geçirdiği ilk sezondaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Aaron Ramsey, Juventus, Arsenal, Galler, Spor
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