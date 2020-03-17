Menü
Haberler ›› Spor ››Aaron Ramsey'in Juventus Formasıyla En İyi Anları - Spor

Aaron Ramsey'in Juventus Formasıyla En İyi Anları

Juventus'un 2019-20 yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Galler'li orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Juventus formasıyla geçirdiği ilk sezondaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Juventus 'un 2019-20 yaz transfer sezonunda Arsenal 'den transfer ettiği Galler 'li orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Juventus formasıyla geçirdiği ilk sezondaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Aaron Ramsey'in Juventus Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Aaron Ramsey, Juventus, Arsenal, Galler, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Spor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Spor
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Spor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Spor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Spor
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları