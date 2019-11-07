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AASSM'de Kasım rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Kasım ayında gerçekleştireceği konserlerle yine müzik tutkunlarının gönlünü fethedecek.

07.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:46 AASSM'de Kasım rüzgarı

Birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Kasım ayındaki programıyla da sanatseverleri mutlu edecek. İşte sabırsızlıkla beklenen konser serisi:

Rahmaninov gecesi

Ivan Kucher, Arzu Safarova ve Ruşen Muzaffer Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşıyan orkestra şefi ve piyanist Sergey Rahmaninov'un eserlerini muhteşem bir konserle sergileyecek."Rahmaninov Gecesi"si 13 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Küçük Salon'da dinleyicisiyle buluşacak.

Arp ve gitarın buluşması

Yonca Özkan Bilenoğlu ve Bekir Küçükay, Arp ve Gitar Resitali konserinde farklı kültürlerde yetişen bestecilerin orijinal eserlerini ilk kez dinleyicilerle buluşturacak. İçlerinde birçok türün öğelerini barındırarak, günümüz dünya müziği tarzında yazılan eserler, 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Küçük Salon'da İzmirli sanatseverlere geniş bir repertuar sunacak.

Rock müziğin senfoni ile buluşması

Rock müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve bu başarıyı 20 yıl boyunca koruyan Mor ve Ötesi, seyirciyle ilk defa geçtiğimiz sonbahar buluşturdukları "Senfonik" projesi ile sahne alıyor. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konser 25 Kasım 2019 Pazartesi saat 20.00'de Büyük Salon'da gerçekleşecek.


Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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