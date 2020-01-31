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AASSM'den Şubat ayında müzik ziyafeti

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin Şubat ayı misafirleri "Tranquillo Ensemble", İzmir Çello Topluluğu ve Türkçe sözlü caz müziğin önemli yorumcularından Jülide Özçelik olacak.

31.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:23AASSM'den Şubat ayında müzik ziyafeti

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) Şubat ayı programı belli oldu. AASSM Şubat ayında üç konsere ev sahipliği yapacak.

Dünya müziklerinden örnekler

"Dünya Müziklerinden Örnekler" başlığında bu ay Tranquillo Ensemble var. Grup 4 Şubat'ta AASSM Küçük Salon'da İzmirlilerin karşısında olacak. Konser 20.00'de başlayacak. Kemanda Elif Nihal Akın ve Tolga Akın, perküsyonda Özgecan Çetir ve Ali Çetir, gitarda Ali Öztürk ve kontrbasta Osman Yaldız yer alacak.

Grubun repertuarında yöresel İspanyol-Venezüella müziklerinden klasiklere, türkülerden balkan ezgilerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.


Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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