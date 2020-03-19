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AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Covid-19 olarak bilinen koronavirüs nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalının ülkelerine geri dönmeyi beklediğini duyurdu.

19.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:28
AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalının ülkelerine geri dönmeyi beklediğini duyurdu.

Von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı videoda, "100 binden fazla Avrupalının eve geri dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler hükümetler ile görüşüyoruz. Böyle zor durumlarda güçlü bir Avrupa Birliği'nin parçası olmak güzel" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dünya

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