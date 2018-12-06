Ab, 2019 Bütçesinde Büyümeye Odaklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:38



06 Aralık 2018 Perşembe 15:38

Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı genel bütçesinde en büyük kaynak, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum programlarıyla büyüme ve istihdamı artırmaya aktarılacak.AB'nin 2019 bütçesine ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandı ve AB'nin gelecek yıl bütçesinde gelirler 165,8 milyar avro, harcamalar ise 148,2 milyar avro olarak belirlendi.Bütçede ana başlıklar, "akılcı ve kapsayıcı büyüme", "sürdürülebilir büyüme ve doğal kaynaklar", "güvenlik ve vatandaşlık", "idare", "küresel Avrupa" olarak sıralandı.Bütçede, "akılcı ve kapsayıcı büyümeye" toplam 80 milyar 527 milyon avro kaynak aktarılmasına karar verildi. Bu alanda, "büyüme ve istihdam için rekabetçilik" başlığı altındaki programlara 23 milyar 335 milyon, "ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum" programlarına 57 milyar 192 milyon avro sağlanacak. Uyum programları kapsamında bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkların giderilmesi amaçlanacak."Sürdürülebilir büyüme ve doğal kaynaklara" ilişkin alanlara, bütçeden 59 milyar 642 milyon avro verilecek. Bu kaynakla, AB'nin tarım, balıkçılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki harcamaları gerçekleştirilecek. Bu alanda piyasalara yönelik harcamalar ve doğrudan yardımlar için 43 milyar 192 milyon avro ayrılacak."Güvenlik ve vatandaşlık" başlığı altındaki programlara 3 milyar 787 milyon avro aktarılacak bütçede, AB'nin dış politikasına yönelik harcamaları içeren "Küresel Avrupa" programına da 11 milyar 319 milyon avro sağlanacak.AB kurumlarının "idaresi" için de bütçeden 9 milyar 943 milyon avro tahsis edilecek.Öte yandan, bütçede farklı başlıklar altında yer alan AB'nin araştırma ve geliştirme Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 12,2 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a da 2,8 milyar avro ayrılacak.AB bütçesiÜye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.