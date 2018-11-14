AB'den ABD'ye Otomobil Resti: Karşılık Veririz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, "Eğer ABD otomobillere tarife uygularsa, AB karşılık verecek" dedi. Malmstrom açıklamasında, karşı önlem listesini oluşturmanın çok hızlı olabileceğini, listede otomobil, tarım ürünleri ve makinenin yer alabileceğini de söyledi.

BEYAZ SARAY'IN MASASINDA

Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, ithal araçların oluşturduğu ulusal güvenlik tehditleri hakkında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan raporu değerlendirmeye aldılar. Raporun içeriği hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak bu rapor ABD'nin uluslararası ticaret alanında AB ve Japonya'dan taviz koparmak amacıyla attığı bir adım olarak niteleniyor.

Trump daha önceki açıklamalarında rapor sayesinde ithal araç ve araç parçalarına yüzde 25'e kadar gümrük vergisi getirebileceğini ifade etmişti.