AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.
12.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:54
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Kovid-19'un küresel kriz olduğunu ve tek taraflı faaliyetler yerine iş birliği gerektirdiğini ifade etti.
Michel ve von der Leyen, açıklamada, "AB, ABD'nin seyahat yasağı kararını tek taraflı ve danışmadan almasını onaylamıyor." ifadesini kullanarak, AB'nin virüsün yayılmasını engellemek için güçlü önlemler aldığını belirtti.
Öte yandan AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de günlük basın toplantısında, Birliğin temel amacının ekonomik yıkımın önüne geçmek olduğunu söyledi.
ABD'nin kararı "tek başına" almaması gerektiğine işaret eden Mamer, taraflar arasında danışmanın önemine dikkati çekti.
Mamer, önlemlerin sadece iş birliği içinde alınması halinde etkili olacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Kovid-19'un küresel kriz olduğunu ve tek taraflı faaliyetler yerine iş birliği gerektirdiğini ifade etti.
Michel ve von der Leyen, açıklamada, "AB, ABD'nin seyahat yasağı kararını tek taraflı ve danışmadan almasını onaylamıyor." ifadesini kullanarak, AB'nin virüsün yayılmasını engellemek için güçlü önlemler aldığını belirtti.
Öte yandan AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de günlük basın toplantısında, Birliğin temel amacının ekonomik yıkımın önüne geçmek olduğunu söyledi.
ABD'nin kararı "tek başına" almaması gerektiğine işaret eden Mamer, taraflar arasında danışmanın önemine dikkati çekti.
Mamer, önlemlerin sadece iş birliği içinde alınması halinde etkili olacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Charles Michel, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
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