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AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı

Avrupa Birliği, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.

12.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:54
AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı
Avrupa Birliği, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

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