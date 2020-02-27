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AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.

27.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:04AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda ve Kuzey ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Varhelyi, "Süreci bloke etmeye çalışan üye ülkeleri ikna etmeye çalışacağız. Söz konusu ülkeler müzakere masasına oturmaya hazır, bizler de hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı. Brüksel önümüzdeki hafta Balkan ülkeleri ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmaya hazırlanıyor.
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Arnavutluk, Makedonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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