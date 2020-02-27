AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk
ve Kuzey Makedonya
ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.
Çekya'nın başkenti Prag'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Varhelyi, "Süreci bloke etmeye çalışan üye ülkeleri ikna etmeye çalışacağız. Söz konusu ülkeler müzakere masasına oturmaya hazır, bizler de hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı. Brüksel önümüzdeki hafta Balkan ülkeleri ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmaya hazırlanıyor.