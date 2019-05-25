Avrupa Birliği
İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü
iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü
Kupası Koşusu" başkentte yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliği haline gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen koşuya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals
ve AB büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda yarışsever katıldı.
Kaymakcı, yarışın sonunda Mehmet Ali Becene'nin sahip olduğu 6 numaralı Bumerang ile birinciliği kazanan jokey Ahmet Çelik
'e kupa takdim etti.
Güncel
Kaynak: AA