AB Başkanlığından Avrupa Koleji burs programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB'ye binlerce bürokrat yetiştirmiş Avrupa Kolejinde eğitim almak isteyen Türk öğrencilere, yüksek lisans bursu verecek.AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'ye binlerce bürokrat yetiştirmiş Avrupa Kolejine gitmek isteyen Türk öğrencilere yüksek lisans bursu verileceği belirtildi.Açıklamada, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de iyi derecede bilen başarılı öğrenciler, Yüksek Lisans Burs Programı için başvurmaya davet edildi.Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı"nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk avrokratlarını yetiştirmeyi amaçladığı ifade edildi.Açıklamada, "Avrupa Koleji, Avrupa çalışmaları alanında Bruges ve Natolin kampüslerinde Avrupa'nın en nitelikli uzmanlarını yetiştirmektedir. Kolejin ünü ve saygınlığı, başarılı öğrencileri kabul etmesinden, en iyi akademisyenlere ders verme olanağı sağlamasından, AB kurumlarıyla yakın bir ilişki içinde çalışabilmesinden ve mezunlarının oluşturduğu dayanışma ve iletişim ağından kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Koleje, kurulduğu 1949 yılından bu yana her yıl ortalama iki Türk öğrencinin gönderildiği vurgulanan açıklamada, bu rakamı artırmak gayesiyle Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından başlatılan burs programı kapsamında 2010-2019 yılları arasında, Avrupa Kolejine 115 öğrencinin gönderildiği hatırlatıldı.Söz konusu bursların AB Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin önde gelen özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, 2019-2020 öğretim döneminde 12 öğrenciye burs olanağı sunulacağı vurgulandı.Açıklamada burs programına başvuru şartları şöyle sıralandı:"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, ilgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde konuşup yazabiliyor olmak."Burs için son başvuru tarihinin 15 Ocak 2020 olduğu belirtilen açıklamada, başvuru ile ilgili bilgilere https://www.ab.gov.tr/51780.html adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.Ayrıca Avrupa Koleji hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.coleurope.eu adresinin ziyaret edilebileceği vurgulandı.