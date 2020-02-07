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AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik

Batı Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi bu ülkelerin Brüksel için jeopolitik bir öncelik olduğunu ifade etti.

07.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:26AB: Batı Balkan ülkeleri bizim için öncelik
Batı Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi bu ülkelerin için jeopolitik bir öncelik olduğunu ifade etti.

Sırbistan'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi amacının görevde olduğu dönemde en az bir Batı Balkan ülkesini Avrupa Birliği'ne girmeye hazır hale getirmek olduğunu belirtti. Varhelyi, "Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz zira ilerleme sağlanıyor, Sırbistan ile işbirliği içinde çalışarak bunun hızlandırılmasını istiyoruz." dedi.
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Avrupa Birliği, Brüksel, Oliver, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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