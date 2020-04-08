AB-Batı Balkan Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'da 7 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan AB-Batı Balkan Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
Hırvatistan Dönem Başkanlığından yapılan açıklamada, ev sahipliği üstlenilen ve 15 Mayıs'a kadar yapılacak tüm gayri resmi AB toplantılarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, alınan karar doğrultusunda başkent Zagreb'de 7 Mayıs'ta yapılması planlanan AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin de ertelendiği bildirilirken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapılacak istişarenin ardından zirvenin haziran ayında düzenlenebileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Kovid-19 salgınının etkisini sürdürmesi ve tedbirlerin devam etmesi durumunda toplantıların video konferans ile yapılmasının da seçenekler arasında olduğu vurgulandı.
Hırvatistan'ın 1 Ocak'ta devraldığı AB Dönem Başkanlığı, 30 Haziran'da sona erecek.
Bugüne kadar 1282 kişide Kovid-19 tespit edilen Hırvatistan'da, 18 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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