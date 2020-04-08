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AB-Batı Balkan Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'da 7 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan AB-Batı Balkan Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
AB-Batı Balkan Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan 'da 7 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan AB-Batı Balkan Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Hırvatistan Dönem Başkanlığından yapılan açıklamada, ev sahipliği üstlenilen ve 15 Mayıs'a kadar yapılacak tüm gayri resmi AB toplantılarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, alınan karar doğrultusunda başkent Zagreb'de 7 Mayıs'ta yapılması planlanan AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin de ertelendiği bildirilirken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapılacak istişarenin ardından zirvenin haziran ayında düzenlenebileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Kovid-19 salgınının etkisini sürdürmesi ve tedbirlerin devam etmesi durumunda toplantıların video konferans ile yapılmasının da seçenekler arasında olduğu vurgulandı.
Hırvatistan'ın 1 Ocak'ta devraldığı AB Dönem Başkanlığı, 30 Haziran'da sona erecek.
Bugüne kadar 1282 kişide Kovid-19 tespit edilen Hırvatistan'da, 18 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Hırvatistan, Güncel
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