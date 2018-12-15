AB Bilgi Merkezi'nden İnsan Hakları Film Günleri

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) AB
Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen İnsan Hakları Film Günleri, 10-13 Aralık
tarihlerinde BUTGEM'de gerçekleştirildi.
AB Türkiye
Delegasyonu koordinasyonunda, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde bu yıl 8.'si tertiplenen AB İnsan Hakları Film Günlerinin Bursa ayağı 10-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yılı münasebetiyle Türkiye'nin 21 farklı ilinde düzenlenen insan hakları konulu belgesel filmleri izleyicilerle buluşturan faaliyet Bursa'da büyük ilgi gördü.
Fındıktan Sonra, Afgan Kömürü, Müzikli Bir Hikaye, Deneme Maçı ve Sıradan Zamanlar gibi ödüllü filmler sinemaseverlerle buluştu. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen faaliyette üç gün boyunca 6 ayrı gösterim düzenlendi. - BURSA
Bursa,Avrupa Birliği
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:31