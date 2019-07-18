18.07.2019 11:52
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AB Brexit Başmüzakerecisi: Anlaşmasız ayrılık tehditlerinden korkmuyoruz

AB Brexit Başmüzakerecisi: Anlaşmasız ayrılık tehditlerinden korkmuyoruz

AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, anlaşmasız ayrılık tehditlerinden kormadıklarını ve böyle bir durumda İngiltere'nin sonuçlara katlanması gerekeceğini söyledi

Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinde olan İngiltere'nin anlaşma yapılamasa bile birlikten ayrılacağı yönündeki açıklamalarına Brüksel'den yanıt geldi. AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, tehditlerden korkmadıklarını ve anlaşmasız ayrılık durumunda İngiltere'nin sonuçlara katlanması gerekeceğini söyledi.

BBC'ye röportaj veren Barnier, "AB tarafı olarak bizim nasıl çalıştığımızı iyi bilen İngiliz tarafı, en başından beri tehditlerden korkmadığımızın farkında olduğunu düşünüyorum. Bunu kullanmanın kendilerine yararı yok." dedi.
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Kaynak: Euronews.com
Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Dünya

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