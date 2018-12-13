İspanya
'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı ve Sosyalist İşçi
Partisinin (PSOE) Endülüs'teki lideri Susana Diaz, "Avrupa Birliği
(AB
) Brexit'i aşar ama aşırı sağ ve göçmen krizini aşamayabilir." dedi. Madrid
'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Diaz, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin 2 Aralık
'ta Endülüs özerk yönetiminde yapılan yerel parlamento seçimlerinde ilk kez milletvekili çıkarmasını değerlendirdi.
"Vox siyasete giren bir fenomen ve İspanya'da oylarını katlayarak artıracak." diyen Diaz, ülkede 2019 yılında yapılacağı tahmin edilen erken genel seçimlerde Vox partisinin Endülüs'teki seçimlerden çok daha iyi sonuç çıkartacağını söyledi. Vox partisinin İspanya'daki yükselişinin temel nedenini "Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler ve düzensiz göçmen akınına" bağlayan Diaz, "Almanya
ve Fransa
'da olduğu gibi İspanya'da da aşırı sağın izole edilmesi gerektiğini" savundu.
Ekonomik krizin etkilerinin düzensiz göçmen krizi ile daha da belirginleştiğini kaydeden Diaz, "Avrupa'nın aşırı sağ tehdidini ve göçmen krizini ciddiye almadığını görüyorum. AB Brexit'i aşar ama aşırı sağ ve göçmen krizini aşamayabilir." dedi.
Diğer yandan Vox'un Endülüs'ün özellikle zengin bölgelerinden oy aldığını ancak fakir bölgelerde de artık varlık göstermeye başladığını ifade eden Diaz, "Vox en çok 'herkese iş, aş, ev yok' propagandası yapıyor. Bu ırkçılık yaratacak bir söylem. Beni bir sosyalist olarak en çok endişelendiren şey ise fakirlerin birbirleriyle çatışmaya başlaması. Bu çok tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.
Endülüs özerk yönetimi parlamento seçimlerinde PSOE'nin yine 1. parti olarak çıktığını ve en yakın rakibine 7 puan fark attığını hatırlatan Diaz, buna rağmen sağ partilerin Vox'un desteğiyle iktidara gelebileceklerini anlattı.
Diaz, Endülüs'teki seçim sonuçlarına göre ikinci sırada olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve liberal görüşlü Ciudadanos'un dışarıdan Vox'un desteğiyle iktidara gelme çalışmalarının "tehlikeli ve Vox'u aklayan sonuçları olacağını" belirtti. Diaz, aşırı sağ görüşlü Vox'un "kadın-erkek eşitliğini, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, basın özgürlüğünü, diktatör Franco rejiminin İspanyol toplumunda yarattığı yaraların sarılmasını, kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerini tehdit ettiğini" söyledi.
Öte yandan Kurtuba Piskoposu Demetrio Fernandez'in Endülüs seçimlerinde sağ partilerin 36 yıl sonra yerel parlamentoda çoğunluğu elde etmesini kutlayan mesajını da eleştiren Diaz, "Ben Katolik'im. Endülüs bölgesindeki çoğunluk gibi inançlıyım ama dini vecibelerini her gün yerine getiren biri değilim. Kurtuba Piskoposunun Vox'a atıfta bulunması kilise için iyi değil." ifadelerini kullandı.
PSOE'nin Endülüs bölgesindeki lideri 44 yaşındaki kadın politikacı Susana Diaz, Eylül
2013'ten bu yana Endülüs özerk yönetimi başkanlığı görevini yürütüyor. Diaz, Endülüs'te 36 yıldır süren sosyalistlerin hegemonyasını yıkan sağ partilerin iktidara gelmesi halinde PSOE'den istifa etmeyerek, ana muhalefet lideri olarak mücadelesini sürdüreceğini söyledi.
Endülüs'te 2 Aralık'ta yapılan yerel parlamento seçimleri sonunda milletvekili dağılımı PSOE 33, PP 26, Ciudadanos 21, Podemos 17, Vox 12 şeklinde oldu.
İspanya,Avrupa Birliği
13 Aralık 2018 Perşembe 15:11