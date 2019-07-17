17.07.2019 17:00
Haberler» Politika» Haber

AB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayız

AB Büyükelçisi Berger: Türkiye

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, " Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Türkiye, Erbil, Politika

Son Dakika Haberleri
20:10   Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
19:28   TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir
18:48   Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...
18:39   TBMM Genel Kurulu
18:29   Bakan Çavuşoğlu: Hem Bağdat hem Erbil ile temas halindeyiz
18:28   Bakan Pakdemirli 15 Temmuz gecesini anlattı
18:27   "Nadir görülen hastalıklar"la ilgili araştırma komisyonu toplandı