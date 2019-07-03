03.07.2019 18:19
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AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

AB

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasının, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkeleri için başarı olduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasının, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkeleri için başarı olduğunu söyledi.
Başbakan Morawiecki, AB liderlerinin başkanlık pozisyonları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, V4 ülkeleri hükümet başkanlarının Avrupa Parlamentosunda (AP) farklı parti üyesi olmalarına rağmen ortak hareket ettiğini ve bununla V4'ün AB'de ağırlığını hissettirdiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen'in seçilmesini de değerlendiren Morawiecki, Polonya'nın Ursula von der Leyen ile NATO ve Rusya ile ilgili konularda fikir birliğine varmasının zor olmadığını ifade etti.
Morawiecki ayrıca, görüşmelerde AB Komisyonu başkan yardımcılarından birisinin Orta Avrupa ülkelerinden olmasını talep ettiğini de vurguladı.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Macaristan, Slovakya, Polonya, Güncel

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