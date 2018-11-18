AB'de En Pahalı Dizel Belçika'da

Avrupa Birliği
(AB
) ülkeleri arasında en yüksek dizel yakıt Belçika
'da satılıyor.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) verilerine göre, Belçika AB üye ülkeleri arasında dizel yakıt satışında en yüksek fiyata sahip. Belçika'da geçtiğimiz hafta bir litre dizel ortalama 1.61 euroya (9,80 TL) kadar yükseldi. Böylece Belçika, son dönemde dizel fiyatlarında artış göstermesi ile İtalya
, Finlandiya
, İsveç
ve Birleşik Krallık
gibi ülkede pahalı olan dizel fiyatlarını geçmiş oldu. Belçikalılar bazı bölgelerde yüksek yakıt fiyatlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Öte yandan, Fransa
'da da artan akaryakıt vergilerine karşı, 'Sarı Yelekliler' hareketi tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
(İHA)
Avrupa Birliği,Belçika
18 Kasım 2018 Pazar 12:51