AB'de 'Magnitski Yasası' Hazırlığı: Brüksel İnsan Haklarını İhlâl Eden Şahısları Hedef Alan...

11 Aralık 2018 Salı 11:21



11 Aralık 2018 Salı 11:21

Avrupa Birliği (AB), dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlalinde bulunanlara yönelik bireysel yaptırımlar uygulanmasını öngören ve "Magnitski Yasası" olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Hollandalı üyelerin önerisiyle gündeme gelen düzenlemeye, AB dışişleri bakanları tarafından da tam destek geldi.Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, temsilciler meclisinin talebi üzerine bir süredir, 2016 yılında ABD'de hayata geçirilen "Magnitsky Yasası"na benzer bir düzenleme üzerinde çalışıyor.Yasal düzenleme, insan hakları ihlalleri nedeniyle bütün bir ülke yerine, failler ve azmettiricilerine bireysel yaptırım uygulanmasını öngörüyor.Düzenleme, insan hakları ihlalleri yapanlara seyahat yasağı konulması ve AB içindeki banka hesaplarının dondurulması gibi yaptırımlar içeriyor.'Hedefimiz Rusya değil'Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler, yaptırım sisteminin nasıl işleyeceğine ilişkin bir çalışma yapacak.Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, AB bünyesindeki meslektaşlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde böyle bir düzenlemeye destek vermesini, önemli bir adım olarak değerlendirdi.Hollandalı bakana göre, AB tarafından benimsenen düzenlemenin hedefi Rusya değil. Blok, yaptırımların dünya genelindeki insan hakları ihlalcilerini kapsaması halinde Avrupa'daki destek şansının daha yüksek olacağını vurguladı.ABD, Kanada, İngiltere ve Baltık ülkelerinde Magnitski Yasası halen yürürlükte.Büyük bir vergi dolandırıcılığını ortaya çıkaran Rus avukat Sergei Magnitski, 2009 yılında Rus hücresinde şüpheli bir şekilde öldü.ABD Kongresi, 8 Aralık 2016'da insan hakları ihlali ve yolsuzluk sebebiyle Amerikan hazinesinin dünya çapında kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamasına olanak sağlayan Magnitski Yasası'nı kabul etmişti.