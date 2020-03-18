AB'de otomobil satışları şubatta sert düştü
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubatta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 düşerek 957 bin 52 adet oldu.
18.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:06
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubatta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 düşerek 957 bin 52 adet oldu.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, şubat ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalarak 957 bin 52'ye indi.
ACEA, yeni otomobil tescillerindeki düşüşü bazı AB üyesi ülkelerin vergilendirme sistemlerinde değişiklik yapmaları, küresel ekonomideki zayıflama ve belirsizliklere bağladı.
Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Şubat 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 daralarak 1 milyon 913 bin 931 seviyesine geriledi.
AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya 'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 239 bin 943, Fransa'da 167 bin 782, İtalya'da 162 bin 793 ve İspanya'da 94 bin 620 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.
Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 240 bin 115 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 168 bin 737 otomobil sattı. Renault Grubu ise 100 bin 261 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, şubat ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalarak 957 bin 52'ye indi.
ACEA, yeni otomobil tescillerindeki düşüşü bazı AB üyesi ülkelerin vergilendirme sistemlerinde değişiklik yapmaları, küresel ekonomideki zayıflama ve belirsizliklere bağladı.
Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Şubat 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 daralarak 1 milyon 913 bin 931 seviyesine geriledi.
AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya 'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 239 bin 943, Fransa'da 167 bin 782, İtalya'da 162 bin 793 ve İspanya'da 94 bin 620 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.
Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 240 bin 115 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 168 bin 737 otomobil sattı. Renault Grubu ise 100 bin 261 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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