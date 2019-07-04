04.07.2019 12:24
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AB'de perakende satışlar düştü

AB

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı.
AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,3 yükseliş kaydetti.
AB ülkeleri arasında mayısta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 1,5 ile Portekiz, yüzde 1,1 ile İspanya ve yüzde 1 ile Belçika'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Hırvatistan, yüzde 3 ile Litvanya ve yüzde 2,8 ile İsveç'te ölçüldü.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

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