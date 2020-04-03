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AB'de perakende satışlar şubatta arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik artış gösterdi.

03.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:36
AB'de perakende satışlar şubatta arttı
Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik artış gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 arttı.
AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 3,5 ile Letonya ve yüzde 3 ile Portekiz'de gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 2,7 ile İrlanda, yüzde 1,8 ile Slovenya ve yüzde 0,2 ile Hırvatistan ve Polonya'da ölçüldü.
Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.
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Kaynak: AA

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