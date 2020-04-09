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AB'de sağlık çalışanlarının yüzde 80'e yakını kadınlardan oluşuyor

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde 78'i kadınlardan oluşuyor.

09.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:08
AB'de sağlık çalışanlarının yüzde 80'e yakını kadınlardan oluşuyor
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde 78'i kadınlardan oluşuyor.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılına ilişkin sağlık personeli verilerini yayımladı.
Buna göre, Birlik genelinde 14,7 milyon kişi sağlık sektöründe çalışırken, bu veri tüm nüfusun yaklaşık yüzde 4'üne tekabül etti.
AB'de 2019'da 1,9 milyon doktor, 4,5 milyon hemşire ebe ve asistan bulunurken, 4,1 milyon kişisel sağlık çalışanı ve 4,1 milyon sağlık uzmanı da görev yapanlar arasında yer aldı.
Sağlık personelinin yüzde 78'i kadınlar, yüzde 36'sı 50 yaş ve üstü, yüzde 35'i 35-49 yaş arası ve yüzde 29'u da 34 yaş altı kişilerden oluştu.
En fazla sağlık personeli İsveç 'te
Üye ülkeler arasında en fazla sağlık personeli yüzde 12 ile İsveç'te bulunurken, bu ülkeyi yüzde 10'la Finlandiya ve Danimarka takip etti.
En az sağlık personelinin bulunduğu ülkeler ise yüzde 4'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Polonya, Letonya, Romanya, Lüksemburg, Bulgaristan, Macaristan ve Slovenya olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Avrupa, İsveç, Güncel
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