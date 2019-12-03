Haberler » Ekonomi » AB'de ÜFE ekimde yükseldi - Ekonomi

AB'de ÜFE ekimde yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

03.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:32AB'de ÜFE ekimde yükseldi
Avrupa Birliği'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 1,9 düştü.
AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika, yüzde 0,9 ile Hollanda ve yüzde 0,5 ile Danimarka ve İspanya'da yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,6 ile Letonya'da ölçüldü.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:24 Assan Hanil'e "İşte Engel Yok" projesi kapsamında ödül - Ekonomi
15:20 Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Ekonomi
15:14 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Ekonomi
15:14 Karaca: "e-fatura sistemi ile ilgili yeni bir değişiklik yok" - Ekonomi
15:12 Limak Enerji’ye Engelsiz Bilişim ödülü - Ekonomi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:28:47