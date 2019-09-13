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AB Delegasyonu Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı.

13.09.2019 15:02AB Delegasyonu Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı.
AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınıyor, saldırıda 7 sivilin hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Diyarbakır, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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