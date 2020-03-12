AB'den ABD'nin kıtadan seyahatleri askıya alma kararına tepki
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldığını açıklamasının ardından, "ekonomik yıkım engellenmeli" uyarısında bulundu.
12.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:22
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldığını açıklamasının ardından, "ekonomik yıkım engellenmeli" uyarısında bulundu.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan seyahatleri askıya alma kararını bugün gözden geçireceklerini belirtti.
"Ekonomik yıkım engellenmeli" ifadesini kullanan Michel, Avrupa'nın Kovid-19'la mücadele için gerekli tüm önlemleri aldığının altını çizdi.
Michel, Avrupa'nın, virüsün yayılmasını engellemeye çalışmanın yanı sıra araştırmaya da destek verdiğini kaydetti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan seyahatleri askıya alma kararını bugün gözden geçireceklerini belirtti.
"Ekonomik yıkım engellenmeli" ifadesini kullanan Michel, Avrupa'nın Kovid-19'la mücadele için gerekli tüm önlemleri aldığının altını çizdi.
Michel, Avrupa'nın, virüsün yayılmasını engellemeye çalışmanın yanı sıra araştırmaya da destek verdiğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, Charles Michel, Avrupa, Güncel
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