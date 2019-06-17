17.06.2019 13:58
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AB'den arıcılığa mali destek

AB

Avrupa Birliği (AB), arıcılık sektörünü desteklemek için 120 milyon avro kaynak sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), arıcılık sektörünü desteklemek için 120 milyon avro kaynak sağlayacak.
AB Komisyonu, arıcılık sektörüne destek sağlamaya yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı.
Buna göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca arıcılık sektörüne toplam 120 milyon avro mali destek verilecek.
Mali destekle arıcılara eğitim, yeni başlayanlara kredi ve araştırma gibi programlar finanse edilecek.
Desteklenecek arıcılık programları, üye ülkelerin ilgili kurumları tarafından belirlenecek.
Verilere göre, AB ülkelerinde yaklaşık 600 bin arıcı bulunuyor.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Ekonomi

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