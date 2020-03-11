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AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği Yunanistan'a Avrupa'ya ulaşmak için sınıra dayanan göçmenlere 'şiddet ya da yasa dışı müdahale bulunulduğu iddiasını' soruşturma çağrısında bulundu.

11.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:50
AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı
Avrupa Birliği Yunanistan 'a Avrupa'ya ulaşmak için sınıra dayanan göçmenlere 'şiddet ya da yasa dışı müdahale bulunulduğu iddiasını' soruşturma çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü Adalbert Jahnz, "Yunan yetkililerin sığınmacılara yönelik herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Avrupa, Dünya

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