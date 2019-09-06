Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı sorusuna verdiği, "Pazar günü açıklayacağım" ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Piri, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının AB Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını açıklayarak, "Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" dedi.

"SOYLU İMAMOĞLU'NU TEHDİT EDİYOR"

Sosyal medya hesabından bir iletiye cevap veren Piri, yerel seçimin ardından Türk hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de İçişleri Bakanı Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı.

EKREM İMAMOĞLU: POLEMİKLERLE İLGİLENMİYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" yanıtına, "Polemiklerle ilgilenmiyorum. Polemik üretmek marifetmiş gibi bir ortam yaratılıyor, ben onun asla parçası olmayacağım. Polemik bir beceri istiyor, ne yazık ki bu ben de yok" ifadelerini kullandı.