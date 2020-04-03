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AB'den BM'nin küresel ateşkes çağrısına destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel ateşkes çağrısına destek verdiğini açıkladı.

03.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:04
AB'den BM'nin küresel ateşkes çağrısına destek
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel ateşkes çağrısına destek verdiğini açıkladı.
AB üyesi ülkeler adına yazılı açıklama yapan Borrell, Kovid-19'un yüksek sayıda can kaybına yol açtığına ve toplumların işleyişini değiştirdiğine dikkati çekerek, mücadelenin küresel dayanışma ve iş birliğini gerektirdiğini kaydetti.
Borrell, salgın öncesinde karşılaşılan sınamaların sürdüğünün altını çizerek, Kovid-19'un durumu kötüleştireceğine işaret etti.
"Şimdi hiç olmadığı kadar küresel ateşkese ve tüm silahlı çatışmaların sonlandırılmasına ihtiyaç var. Terör gruplarının bu ateşkesten istifade etmesine de izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulunan Borrell, aynı zamanda uluslararası alanda uygulanan yaptırımların da Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini etkilememesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Avrupa Birliği, Güncel
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