AB Liderleri Brexit Anlaşmasını Onayladı! İngiltere'nin Ayrılık Tarihi Belli Oldu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılık (Brexit) anlaşmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu imzalamak üzere Brüksel'de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı" dedi. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

BREXİT ANLAŞMASI ONAYLANDI

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit sürecinde bir aşama daha geçildi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı.

İNGİLTERE, 39 MİLYAR STERLİN ÖDEYECEK

Anlaşma taslağına göre İngiltere Avrupa Birliği'ne 39 milyar sterlinlik bir "boşanma ücreti" ödeyecek. 29 Mart'tan itibaren başlayacak ve 21 aylık bir geçiş dönemi olacak.

İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma ve eğitim hakları sürecek.

SON SÖZÜ İNGİLTERE SÖYLEYECEK

İngiltere'de ise son sözü parlamento söyleyecek. Anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için 650 milletvekilinden 320'sinin desteği gerekiyor.

AYRILIK TARİHİ MART 2019

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.