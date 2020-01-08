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AB'den Brexit sonrası geçiş süreci ve müzakereler konusunda uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sonrası Birlik ile İngiltere arasında kurulacak yeni ilişkinin tüm yönlerini sene sonuna kadar müzakere etmenin imkansız olduğunu söyledi.

08.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:54AB'den Brexit sonrası geçiş süreci ve müzakereler konusunda uyarı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sonrası Birlik ile arasında kurulacak yeni ilişkinin tüm yönlerini sene sonuna kadar müzakere etmenin imkansız olduğunu söyledi.
Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi öncesi Londra Okulunda yapılan etkinlikte konuştu.
Johnson, iki taraf arasındaki yeni ilişkinin nasıl olacağına dair müzakereleri sene sonuna kadar tamamlamak istese de AB Komisyonu Başkanı bunun zorluğuna işaret etti.
"Geçiş süreci çok, çok kısa. Bu nedenle her şeyi müzakere etmek imkansız, bu yüzden öncelikleri belirlemeliyiz." diyen Von der Leyen, "Ya hep ya hiç" gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.
Von der Leyen, AB'nin ortak pazar ve gümrük birliğinin bütünlüğü konusunda ödün vermeyeceğini dile getirerek elde edilen ilerlemenin sene ortasında ya da yaz öncesi gözden geçirilebileceğini, buna göre de ek zamana ihtiyaç olup olmadığına karar verilebileceğini söyledi.
İngiltere, geçiş sürecinin uzatılmasını istemiyor
31 Ocak'ta AB'den ayrılacak İngiltere, sene sonuna kadar sürecek geçiş döneminde Birliğin tüm kurallarına tabi olmayı ve AB bütçesine katkı sağlamayı sürdürecek. Bu süre zarfında, iki taraf arasında gelecekteki ilişkilerin türü konusunda müzakereler yürütülecek.
Ancak bir anlaşmaya varılamaması ve Londra'nın uzatma istememesi durumunda AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkiler, 2021'in başından itibaren Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.
Geçiş döneminin uzatılmasına karşı çıkan hükümet, erteleme istenmesini yasa dışı hale getirecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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