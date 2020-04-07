Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AB'den COVID-19 için Vatandaşları Takip Eden Mobil Uygulama

Koronavirüsle ilgili ölümlerle karşı karşıya kalan Avrupa hükümetleri, enfekte kişilerle temasa geçen insanları izlemek ve karantina altındakileri kontrol altına almak için veri takip uygulamaları başlatmıştı.

07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
AB'den COVID-19 için Vatandaşları Takip Eden Mobil Uygulama
Koronavirüsle ilgili ölümlerle karşı karşıya kalan Avrupa hükümetleri, enfekte kişilerle temasa geçen insanları izlemek ve karantina altındakileri kontrol altına almak için veri takip uygulamaları başlatmıştı. AB'den gelen yeni bir çağrıda üye ülkelerin ortak takip uygulaması kullanması isteniyor. Avrupa gizlilik gözlemcisi, AB üye ülkelerinin gizlilik haklarını ihlal etmeden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek bir mobil uygulama oluşturmaya çağırdı.

Avrupa Veri Koruma Ofisi (EPDS) daha önce anonimleştirilmiş verilerin kullanımının yasal olduğunu söylemişti ancak gizliliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi için pan-european (AB entegrasyonu) istiyor. AB gizlilik gözlem başkanı Wojciech Wiewiorowski, "Hükümetlerdeki farklılıklar göz önüne alındığında, Avrupa Veri Koruma Denetçisi AB düzeyinde koordine edilmiş bir 'COVID-19 takip uygulamasına' çağrıda bulunuyor, veri korumasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon gerçekleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vodafone, Deutsche Telekom ve Orange dahil olmak üzere telekom sağlayıcıları virüsü izlemek için telefonların konum verilerini Avrupa Komisyonu ile paylaşmayı kabul etti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Avrupa Birliği, Telekom, Avrupa, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››AB'den COVID-19 için Vatandaşları Takip Eden Mobil Uygulama - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:15: Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı. - Haberler 18:15: Koronavirüs: İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde bir gün - Haberler 18:14: Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor - Haberler 18:14: Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı - Haberler 18:14: Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor