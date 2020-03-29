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AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı

29.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:44
AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye 'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Suriye, Dünya

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