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AB'den Dünya Sağlık Örgütü'ne 114 milyon Euro destek

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi açıklama ile Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) tam destek vermeye devam edileceği bildirildi.

16.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:40
AB'den Dünya Sağlık Örgütü'ne 114 milyon Euro destek
Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi açıklama ile Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) tam destek vermeye devam edileceği bildirildi. ABD'nin yardımları kesmesinin ardından AB, DSÖ'ye 114 milyon Euro tutarında maddi yardım yapacak.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ABD, DSÖ'le sağladığı fonları askıya aldığını duyurdu. ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya almasının ardından AB Dış Eylem Servisi'nden DSÖ ile ilgili resmi açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bugün DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Gebreyesus ile telefon ile görüşerek, AB'nin bu kritik dönemde DSÖ'ye güçlü desteğini iletti. Borrell, açıklamasında korona virüs salgını ile birlikte savaşmak için çok taraflı sistem üzerinden çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgularken, AB'nin DSÖ'ye 114 milyon Euro tutarında maddi yardım yapacağını açıkladı.
Açıklamada ayrıca tarafların telefon görüşmesinde mevcut durumu değerlendirdiği ifade edilirken, DSÖ'nün virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığı önemli çalışmalar değerlendirildi. Taraflar, korona virüs pandemisi ve gelecekte yaşanabilecek olası pandemiler ile başa çıkmak için hazırlıklara küresel yatırım yapılması gerektiği üzerinde mutabık kalırken, mevcut güvenlik açıklarının dikkatle ele alınması ve düzeltilmesi için çaba harcanması gerektiğine dikkat çekti.
Yüksek Temsilci Borrell, ABD'nin DSÖ'ye mali desteğini askıya alma kararıyla ile ilgili endişelerini dile getirirken, DSÖ'ye ek kaynakların seferber edilmesi için çalışmayı taahhüt etti. Borrell, "Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüs salgını ile mücadelesine destek vermek amacı ile AB, DSÖ'ye 114 milyon Euro yardım yapmayı taahhüt etmiştir" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Güncel
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