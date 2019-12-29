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AB'den Esed rejimi ve müttefiklerine İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerine, İdlib'deki saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

29.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:54 AB'den Esed rejimi ve müttefiklerine İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı
Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerine, 'deki saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Esed rejimi ve müttefiklerinin, 'nin kuzeybatısında sivilleri ve sivillerin kaçış yollarını havadan ve karadan bombaladığı belirtildi.
Esed rejimi ve müttefiklerine İdlib'deki saldırılarını durdurmaları ve uluslararası hukuka uymaları çağrısında bulunan AB, ülkenin kuzeybatısında son haftalarda 80 bin sivilin yerinden edildiğini, bu sayının geçen şubattan beri 800 bini bulduğu bildirildi.
Üç milyon sivilin yaşadığı İdlib'e insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "İdlib'de Birleşmiş Milletler listesindeki terör örgütleri herkesin endişe kaynağıdır ancak bu gruplarla mücadele uluslararası insani hukukun ihlaline ve sivillerin bombalanmasına izin vermez." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İdlib'deki çatışmaların siyasi müzakerelere inancı ve Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını riske attığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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