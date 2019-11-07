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AB'den Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi sık sık gözaltına almasının endişe verici olduğunu belirtti.

07.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:36 AB'den Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi sık sık gözaltına almasının endişe verici olduğunu belirtti.
AB'nin Filistin Temsilcisi ve birlik ülkelerinin Kudüs ile Ramallah'taki misyon şeflerinin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Hedmi'nin göreve geldiği nisan ayından bu yana İsrail güçlerince 3 kez gözaltına alınmasına tepki gösterildi.
Hedmi'nin son olarak geçen pazar günü evine düzenlenen baskınla gözaltına alınması ve bir süre sonra serbest bırakılmasına işaret edilen açıklamada, "Kudüs ve Ramallah'taki AB ülkeleri misyonları, Filistin yönetiminin Kudüs'teki üst düzey temsilcilerinin evlerine yapılan baskınlar ve gözaltılardan endişe duyuyor." denildi.
AB'nin 1967 öncesi sınırlarda hiçbir değişikliği kabul etmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AB, Kudüs'le ilgili olarak, taraflarca (İsrail-Filistin) kararlaştırılan noktalar dışında, her iki tarafın da beklentilerinin yerine getirilmesi ve Kudüs'ün iki devletin gelecekteki başkenti statüsüne kavuşması için müzakere yoluyla bir çözüm bulunana kadar, 1967 öncesi sınırlarda herhangi bir değişikliği tanımayacağını defaatle vurgulamaktadır."
Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, 3 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine yapılan baskının ardından gözaltına alınmış, Filistinli bakan 6 saat süren gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılmıştı.

Avrupa Birliği, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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