Haberler » Güncel » AB'den göç için 'küresel iş birliği' mesajı - Haber

AB'den göç için "küresel iş birliği" mesajı

Avrupa Birliği (AB), göç konusunda "küresel iş birliğinin" önemli olduğuna dikkati çekerek, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

18.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:12AB'den göç için
Birliği (AB), göç konusunda "küresel iş birliğinin" önemli olduğuna dikkati çekerek, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.
AB Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Avrupa'nın tarihinin göç tarafından şekillendiği belirtilerek, "Tüm göçmenler eşit koruma ve insan haklarına tabidir." ifadesi kullanıldı.
AB'nin göçmenlerin haklarını ve özgürlüklerini koruma konusunda kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, birliğin aynı zamanda göçün güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için girişimleri bulunduğu anımsatıldı.
Açıklamada, göç konusunda "küresel iş birliğinin" gerekli olduğuna işaret edilirken, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Bu çerçevede göçe kaynak olan, geçit sağlayan ve göç alan ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, AB'nin her zaman uluslararası hareketliliğe destek vereceğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:47 Hablemitoğlu'nun eşi: Hakkımız olan adaleti istiyoruz - Haber
15:46 121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı - Haber
15:46 Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı - Haber
15:46 Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı - Haber
15:46 Amasya'daki sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
13:18 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 15:48:25