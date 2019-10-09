Haberler » Dünya » AB'den 'harekatı durdurun' çağrısı

AB'den "harekatı durdurun" çağrısı

AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı.

09.10.2019 19:57AB'den
AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin planladığı güvenli bölge için AB'den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı.AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.

Juncker, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Juncker, Türkiye'nin planlarının bir "güvenli bölge" oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği'nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.

AFP/BK,SSB

(c)

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Haberleri
21:06 Hollanda operasyonu kınadı, Türk büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
20:51 Trump'tan Suriye mesajı: Onaylamıyoruz, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça söyledim
20:36 HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'
20:21 Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı
20:06 Avrupalı parlamenterler: Türkiye'nin Suriye harekatı Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası
19:57 Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda
19:57 Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı
9.10.2019 21:12:19