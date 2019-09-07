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AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını sosyal medyasından eleştirdi.

07.09.2019 23:19

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını sosyal medyadan eleştirdi.

Hahn, "Türkiye'den kötü haber" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bir politikacının ifadelerinin ki hatta hakarete yol açmış olsa bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" ETİKETİYLE PAYLAŞTI

Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer." ifadelerini kullandı. Johannes Hahn açıklamasını "hukukun üstünlüğü" etiketiyle paylaştı.

AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi

Canan Kaftancıoğlu, Avrupa Birliği, Johannes Hahn, İstanbul, Politika, Güncel

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