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AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması ve bölgede insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

06.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:40AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın
Avrupa Birliği (AB), 'nin kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması ve bölgede insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında sivillere yönelik bombardıman ve saldırılara derhal son verilmeli. AB çatışmalara taraf herkese, yardıma ihtiyaç insanlara, insani yardımların ulaşması için bir geçiş sağlanması talebinde bulunur." denildi.
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Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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