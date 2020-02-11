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AB'den "İdlib'de 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'deki saldırılar nedeniyle geçen şubattan bu yana 1 milyondan fazla sivilin yerinden olduğunu bildirdi.

11.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:58AB'den
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'deki saldırılar nedeniyle geçen şubattan bu yana 1 milyondan fazla sivilin yerinden olduğunu bildirdi.
Borrell, 'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, 'deki savaşın dokuzuncu yılında olduğunu belirterek, "İdlib'deki saldırılar, ayrım gözetilmeksizin yüzlerce sivilin öldürülmesiyle sonuçlandı. Yoğun yerleşim alanlarında sivillere yönelik saldırılar devam ediyor. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor." dedi.
Geçen yıl şubat ayında İdlib'e başlatılan askeri operasyon nedeniyle, Türkiye sınırına doğru "1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğine" dikkati çeken Borrell, bu sayının artmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
Borrell, Ankara ile Moskova arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydederek, "Suriye rejimi, halkı üzerindeki baskıyı sürdürüp, savaş mantığıyla hareket ettiği sürece ülkeye barış ve istikrar getirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Borrell, "Suriye rejimiyle normalleşmenin olmayacağını" ve "AB yardımlarının rejim ya da teröristlere yönlendirilmesine" yol açacak adımları, kırmızı çizgileri olarak açıkladı.

Avrupa Birliği, Strazburg, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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