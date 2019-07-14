14.07.2019 15:45
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AB'den INF uyarısı

AB

Avrupa Birliği (AB), Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın uluslararası barış ve güvenlik için kilit öneme sahip olduğunu belirterek taraflara antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın uluslararası barış ve güvenlik için kilit öneme sahip olduğunu belirterek taraflara antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik ortamında artan istikrarsızlığa dikkati çekilerek silahlanma kontrolünün önemine işaret edildi.
INF Antlaşması'nın 30 yıldır Avrupa'nın güvenliğine önemli katkı sağladığına vurgu yapılan açıklamada, "2 Ağustos'ta son bulabilecek antlaşmaya ilişkin gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Rusya'ya INF Antlaşması'nı ihlal eden 9M729 füze sisteminin konuşlandırılması ve test edilmesine yönelik iddialara açıklık getirmesi talep edilerek "Önümüzdeki günler, diyalog ve Avrupa güvenlik altyapısını korumak için gerekli tedbirlerin alınması açısından son şansı teşkil ediyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

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